Рынок металлопроката Украины за 9 мес. возрос на 16%, доля импорта составила 22%

Украинские предприятия в январе-сентябре текущего года нарастили потребление металлопроката на 16,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,832 млн тонн.

Согласно пресс-релизу объединения "Укрметаллургпром" в понедельник, за этот период импортировано 840 тыс. тонн, или 21,92% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"В январе-сентябре 2021 года емкость внутреннего рынка составила 3832,0 тыс. тонн металлопроката, из которых 840,0 тыс. т, или 21,92%, приходится на импорт. В январе-сентябре 2020 года емкость внутреннего рынка была 3296,6 тыс. тонн, из них 894,6 тыс. тонн, или 27,14%, импортировано. Таким образом, за девять месяцев 2021 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-сентября 2020 года на 16,25% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,22%", - констатируется в пресс-релизе.

При этом структура импорта в январе-сентябре 2021 года характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (56,79% и 41,31% соответственно); в аналогичном периоде 2020 года, доминирование плоского проката над сортовым было практически соизмеримым с 2021 года (соответственно, 56,34% и 42,48%).

По данным "Укрметаллургпрома", в январе-сентябре-2021 украинские метпредприятия произвели 14,49 млн тонн металлопроката (105,6% относительно января-сентября 2020 года), из которых, по информации ООО "В.С.К. груп", экспортировано около 11,49 млн тонн, или 79,3%. За девять месяцев 2020 года доля экспорта составляла 82,5% (11,31 млн тонн при общем производстве металлопроката 13,71 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за девять месяцев 2021 года пришлось 46,63%, что ниже показателя аналогичного периода 2020 года (50,67%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-сентябре 2021 года заметно выше показателя января-сентября 2020 года (37,29% и 32,23% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за девять месяцев 2021 года несколько уступает показателю аналогичного периода 2020 года (16,08% в 2021 году против 17,10% в 2020 году).

По данным "В.С.К. груп", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-сентябре 2021 года являлись страны Европейского союза (35,9%), прочие страны Европы (20,3%) и страны NAFTA (10,1%).

Среди металлургических импортеров за девять месяцев 2021 года первое место занимает СНГ (35,2%), на втором страны Азии (22,9%), на третьем — ЕС-27 (21,1%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом - до 4 млн 903,9 тыс. тонн. Было импортировано 1 млн 227,9 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.