В проект бюджета-2022 подали более 3200 поправок

В понедельник, 18 октября, состоится заседание бюджетного комитета Верховной Рады, на котором согласуют параметры законопроекта о Госбюджете-2022 к первому чтению.

Это подтвердил в интервью Укринформу председатель комитета Юрий Аристов.

К рассмотрению законопроекта в первом чтении, по его словам, подано более 3 200 поправок.

"Как всегда, немало предложений касаются отраслевых изменений. Например, предлагают существенно уменьшить оборонный бюджет и финансирование силового блока и отдать освободившийся ресурс пенсионерам. С учетом того, что концепцией президентской программы это не предусмотрено, стараемся такие правки сразу группировать и изымать из рассмотрения", - рассказал парламентарий.

Он отметил, что члены комитета рассматривают поправки синхронно с Минфином. И пока есть концептуальные разногласия в видении некоторых направлений финансирования.

"К примеру, Министерство регионального развития хочет вдвое увеличить бюджет Фонда регионального развития и, так понимаю, конкурировать с программой "Большое строительство". Такое желание понятно, потому что речь идет об их ответственности. Но пока непонятно, за счет какого ресурса это можно сделать", - подчеркнул Аристов.

Также мнемало депутатских предложений связаны с локальными проектами.

"В прошлом году мы их систематизировали и объединили. Таким образом будем действовать и сейчас", - заверил председатель бюджетного комитета.

Аристов отметил, что на понедельник запланировано заседание комитета, на котором и будет принято окончательное решение о направлении документа на первое чтение. Начать рассмотрение документа в сессионном зале планируют в среду, 20 октября.

Как сообщалось, 15 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Прогнозируемый номинальный ВВП страны по итогам следующего года - 5 368,7 млрд гривень. По расчетам, он должен вырасти на 3,8% по сравнению с 2021-м (это - рекордные темпы за последнее десятилетие). Ожидаемые бюджетные поступления - 1 277,7 млрд гривень (плюс 161,7 млрд грн к нынешним показателям), расходы - 1 465,7 млрд грн (плюс 103 млрд грн), бюджетный дефицит - 188 млрд гривень. Таким образом, в процентном соотношении дефицит бюджета снижается - до 3,5% против 5,5% в 2021 году.

До 1 октября депутаты имели возможность подавать правки и предложения к законопроекту.