С начала года госбюджет получил почти 61 миллиард акцизного налога

В общий фонд Государственного бюджета за январь-сентябрь 2021 года поступило акцизного налога на более чем 60,9 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба ГНС.

"За январь - сентябрь 2021 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров в сумме более 60,9 млрд гривень", - говорится в сообщении.

Это обеспечило выполнение индикативного показателя на 105,5 проц., дополнительные поступления - почти 3,2 млрд гривень. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 15,9 проц., или на 8,4 млрд гривень.

За сентябрь 2021 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров в сумме 8,3 млрд гривень. Выполнение индикативного показателя составило 112,4 проц., дополнительные поступления - 916,8 млн грн. По сравнению с сентябрем прошлого года поступления увеличились на 19,9 проц., или на 1,4 млрд грн.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины в январе - сентябре 2021 года поступило более 10,6 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции). Это составляет 146,9 проц. от индикативного показателя, в бюджет дополнительно поступило 3,4 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 25 проц., или на 2,1 млрд грн.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины в сентябре 2021 года поступило почти 1,5 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции). Это составляет 157,1 проц. от индикативного показателя, в бюджет дополнительно поступило 533,2 млн грн. По сравнению с сентябрем прошлого года поступления выросли на 25,2 проц., или на 295,7 млн грн.

Как сообщал Укринформ, в Минфине констатировали, что за январь - сентябрь 2021 года в общий фонд Госбюджета поступило 783,3 млрд грн, или 103,8% от плана.