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Украинцы задекларировали 90,5 млн грн в рамках налоговой амнистии - Гетманцев
Украинцы по состоянию на 13 октября задекларировали 90,5 млрд грн в рамках налоговой амнистии, тогда как две недели назад речь шла о задекларированных 33 млн грн, сообщил глава парламентского комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 млн грн, платежи в бюджет - 4,5 млн грн", - написал он в Телеграм-канале в среду.
Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.
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