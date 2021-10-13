Украинцы задекларировали 90,5 млн грн в рамках налоговой амнистии - Гетманцев

Украинцы по состоянию на 13 октября задекларировали 90,5 млрд грн в рамках налоговой амнистии, тогда как две недели назад речь шла о задекларированных 33 млн грн, сообщил глава парламентского комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 млн грн, платежи в бюджет - 4,5 млн грн", - написал он в Телеграм-канале в среду.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.

