Общий фонд бюджета в этом году недополучил 83,8 миллиарда - Счетная палата

За три квартала 2021 года общий фонд госбюджета недополучил 83,8 млрд гривень поступлений, в частности, от приватизации и от заимствований.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан при рассмотрении Выводов о результатах анализа выполнения Государственного бюджета Украины по итогам трех кварталов 2021 года в части поступлений общего фонда, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала года растет. За январь-сентябрь общий фонд недополучил 83,8 млрд грн (6,8%) от плана. При этом больше, чем планировалось, получили доходов и средств от возврата кредитов.

"План доходов общего фонда на январь-сентябрь перевыполнен на 28,6 млрд грн (3,8%). В частности, рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения - на 11 млрд грн (42,8%); НДС из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 10 млрд грн (9,6%); НДС из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6 млрд грн (2,5%). Кредиты вернули на 562 млн грн (10,8%) больше плана", - отметил Пацкан.

Для сравнения, в январе-сентябре 2020 года невыполнение доходов общего фонда составило 10 млрд грн (1,5%).

В то же время, подчеркнул председатель Счетной палаты, в этом году меньшими от запланированных поступления от государственных заимствований и приватизации госимущества.

"От заимствований поступило на 103 млрд грн (22%) меньше плана. В частности, от размещения ОВГЗ недополучили 54,5 млрд грн (17,2%) от плана. Внешние заимствования на 48,8 млрд грн, или (33%) меньше плана, и это включая зачисления в общий фонд госбюджета части поступлений от МВФ в результате распределения специальных прав заимствования в сумме 1 млрд СПЗ, что эквивалентно 37,9 млрд гривень", - уточнил Пацкан.

Он также добавил, что от приватизации государственного имущества поступило лишь 1,8 млрд грн, что меньше плана на 9,6 млрд грн (84,3%).

"В результате, поступления общего фонда меньше плана на 83,8 млрд грн (6,8%). Должен констатировать, что сумма невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета в январе - сентябре выросла по сравнению с первым полугодием (63 млрд гривень)", - отметил председатель Счетной палаты.

Как сообщал Укринформ, в Минфине констатировали, что за январь - сентябрь 2021 года в общий фонд госбюджета поступило 783,3 млрд грн, или 103,8% от плана.