Украина за 9 мес. сократила экспорт ЖРС на 4,8%, но нарастила выручку более чем вдвое

Горнорудные предприятия Украины в январе-сентябре текущего года снизили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 33 млн 35,956 тыс. тонн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла в 2,04 раза - до $5 млрд 946,131 млн.

Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (44% поставок в денежном выражении), Чехию (9,54%) и Австрию (7,52%).

В Украину в январе-сентябре-2021 импортировано ЖРС на $158 тыс. в суммарном объеме 1,175 тыс. тонн, тогда как в январе-сентябре-2020 было ввезено 103 тонны ЖРС на $57 тыс.

Импорт в январе-сентябре-2021 осуществлялся из Египта (65,19%), Нидерландов (10,76%) и Польши (8,23%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46 млн 292,834 тыс. тонн, при этом валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 24,7% - до $4 млрд 239,359 млн.

В Украину за 2020 год импортировано ЖРС на $75 тыс. в суммарном объеме 123 тонн, тогда как в 2019 году было ввезено 14,245 тыс. тонн на $1,412 млн.