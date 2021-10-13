Евросоюз предложит Украине новую программу финансовой помощи на 6,5 миллиарда евро

Европейский союз предложит Украине в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз, текст которого опубликован на сайте президента Украины.

В документе отмечается, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали беспрецедентный пакет кредитов и грантов для Украины объемом более 17 млрд евро.

"Мы приветствуем презентацию ЕС Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманские инициативы для Украины, которые призваны мобилизировать до 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки восстановления после пандемии и договорились о его быстром внедрении", - сказано в сообщении.

ЕС также подтвердил предоставление гуманитарной поддержки пострадавшему от конфликта населению на востоке Украины в размере 25,4 млн евро в 2021 году.

Стороны также приветствовали выполнения условий чрезвычайной Программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и приняли к сведению решение о выделении второго транша объемом 600 млн евро.

Как сообщалось, в рамках Экономического и инвестиционного плана Европейский Союз намерен мобилизировать 17 млрд евро инвестиций для стран "Восточного партнерства".

План призван способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе.

Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3 тыс. км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тыс. домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету.