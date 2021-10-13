МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% по сравнению с 4% в апрельском прогнозе, свидетельствует Всемирный экономический прогноз (WEO) Фонда, обнародованный во вторник.

Согласно ему, МВФ повысил ожидания роста экономики Украины в 2022 году до 3,6%, тогда как раньше этот показатель ожидался на уровне 3,4%.

Как указано в WEO, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2021 году повышена с 7,9% до 9,5%, в следующем – с 6,8% до 7,1%. Инфляция на конец года, согласно документу, в 2021-м достигнет 10,2%, в следующем году составит 6%.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4% при среднегодовой инфляции 2,7%. В 2021-м Министерство экономики ожидает роста на 4,1% ВВП, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует 3,8% ВВП.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета Украины в этом году ожидается на уровне 0,7% ВВП, а в следующем углубится до 2,4% ВВП, тогда как в апреле прогнозировался профицит текущего счета на уровне 0,8% ВВП в 2021-м и 0,9% в 2022-м.

МВФ ухудшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в апреле Фонд оценивал, что в этом году безработица снизится до 8,6% по сравнению с 9,2% в 2020-м , а в следующем снижение ее прогнозировалось до 8,4%, то теперь ожидание уровня безработицы на этот год составляет 9,7%, на следующий – 8,7%, свидетельствует WEO.

Что касается прогноза роста мировой экономики, МВФ ухудшил свои ожидания этого показателя в 2021 году на 0,1 п.п. до 5,9%, а в 2022-м ожидается рост мирового ВВП на 4,9%.

"Пересмотр в сторону понижения прогноза на 2021 год отражает понижение рейтинга для стран с развитой экономикой - отчасти из-за перебоев в поставках, и для развивающихся стран с низкими доходами, в основном из-за ухудшения динамики пандемии", – пояснил Фонд в октябрьском WEO.

Согласно его прогнозам, после 2022 года глобальный рост в среднесрочной перспективе замедлится до, примерно, 3,3%.

Оценка роста экономики развитых стран по сравнению с июльским обновленным прогнозом улучшена на 0,1 п.п., до 5,2% в 2021 году, а в 2022-м ВВП развитых стран, согласно WEO, вырастет на 4,5%, что на 0,9 п.п. выше ожидаемого ранее показателя.

Оценка роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2021 год улучшена на 0,1 п.п. до 6,4%. В 2022 году ожидается рост на 5,1%, что на 0,1 п.п. ниже предыдущего прогноза.

Согласно WEO, Фонд ухудшил прогноз роста американской экономики с 7% до 6% в 2021 году, а в следующем году ожидает рост на 4,5% вместо 4,9%, как было указано в обновленном июльском прогнозе.

МВФ снизил прогноз роста экономики Китая в 2021 году - до 8% с 8,1, в 2021 году ожидает ее рост на 5,7% по сравнению с 5,6% в обновленном в июле прогнозе. В то же время оценка роста экономики Индии не изменилась - 9,5% в 2021-м и 8,5% в 2022-м.

Прогноз роста российской экономики в этом году улучшен до 4,7% по сравнению с ранее ожидаемыми 4,4%, тогда как оценка роста в 2022 году снижена.

Во Франции рост экономики в 2021 году ожидается на уровне 6,3%, а не 5,8%, рост в следующем году на 3,9% (4,2%).

ВВП Великобритании вырастет в 2021 году, по мнению фонда, на 6,8%, ранее ожидался рост на 7%, а в 2022 году вырастет на 5% (4,8%).

В Германии ожидается рост экономики на 3,1%, что пессиместичнее 3,6%, ожидавшихся в июле, в 2022 году рост на 4,6% (4,1%), указано в прогнозе Фонда.