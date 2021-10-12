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Украина задолжала треть миллиарда за выставку в Дубае
15:59 12.10.2021 |
Государственное предприятие "Экспо-2020" по результатам полугодия 2021 года задолжало 337,7 миллиона гривень за организацию украинского павильона на международной выставке в г. Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).
Об этом говорится в ответе Министерства экономики на запрос Марлин.
За счет этих средств осуществлено строительство павильона Украины в Дубаи, его обустройство, внутреннее наполнение и содержание в рамках подготовки и обеспечения участия Украины в выставке.
Участие Украины в международной выставке покрывается за счет бюджетных средств в рамках программы "Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках".
В этом году на эту бюджетную программу выделили 69,6 млн грн, то есть почти в 5 раз меньше, чем нужно для покрытия долгов госпредприятия.
Всемирные выставки "Экспо", на которых страны-участницы представят современные изобретения и технологии, проводятся каждые пять лет. Выставка в ОАЭ должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 была перенесена на октябрь текущего года.
Для презентации Украины в Арабских Эмиратах было создано государственное предприятие "Экспо-2020", которое вошло в сферу управления Министерства экономики.
ОБНОВЛЕНО
Министерство экономики Украины предоставило разъяснения по поводу кредиторской задолженности государственного предприятия за организацию выставки Экспо-2020 в г. Дубаи.
В ведомстве уверяют, что 337,5 млн грн, указанные в отчете в разделе "Кредиторская задолженность", являются не долгами, а средствами, полученными из государственного бюджета, которые будут выплачены в ближайшее время за организацию выставки в Дубаи.
"Так как ГП "Экспо-2020" является малым предприятием, оно подает сокращенную отчетность, и в ней Долгосрочные обязательства, целевое финансирование и обеспечение идут одной строкой. Целевое финансирование - это деньги, полученные ГП "Экспо-2020" из государственного бюджета для подготовки и обеспечения участия Украины в выставке", - отмечают в Минэкономики.
В министерстве уверяют, что неоплаченная часть работ по договорам будет погашена по результатам проведения выставки Экспо-2020, которая продлится шесть месяцев.
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