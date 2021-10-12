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Украина за 9 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов почти на 80%
15:59 12.10.2021 |
Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 79,74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $10 млрд 318,321 млн с $5 млрд 740,549 млн.
Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 21,33% общего объема поступлений от экспорта товаров против 16,39% за девять месяцев прошлого года.
В сентябре поступления от экспорта черных металлов составили $1 млрд 392,475 млн.
При этом Украина в январе-сентябре текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 42,3% - до $1 млрд 79,953 млн. В сентябре этот показатель составлял $181,732 млн.
Кроме того, Украина в январе-сентябре-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 32,5% - до $897,303 млн. В сентябре их поставлено на $125,9 млн.
За девять месяцев 2021 импорт металлоизделий возрос на 25% - до $789,065 млн. В сентябре их ввезено на $97,032 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.
Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.
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