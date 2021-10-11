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Рост цен промпроизводителей в Украине в сентябре замедлился до 0,7% – Госстат
16:12 11.10.2021 |
Цены производителей промышленной продукции Украины в сентябре 2021 года выросли на 0,7%, тогда как в августе на 5,4%, июле – на 2,6%, июне – на 2,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Госстат уточняет, что в пределах Украины в сентябре к августу 2021 года цены промпроизводителей возросли на 3,2%, при поставках за пределы страны – снизились на 7,4%.
Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам сентября 2021 года цены в промышленности возросли на 45,1%, по итогам августа на 46,5%, июля – на 42,2%, июня - на 39,1%.
За девять месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 33,8% к аналогичному периоду 2020 года.
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