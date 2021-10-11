Количество полетов над Украиной достигло 76% от допандемичного уровня - Мининфраструктуры

В сентябре Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) обеспечило аэронавигационным обслуживанием 26 241 рейс, что составляет 76% от количества полетов в сентябре 2019 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Фейсбуке.

Отмечается, что на таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух последних месяцев. Внутренние полеты составляли в сентябре 3 112 рейсов, что на 14,5% больше по сравнению с соответствующим периодом допандемичного 2019 года.

В Мининфраструктуры заявляют, что на увеличение количества полетов повлиял ряд факторов: сезонность спроса на авиаперевозки, ослабление карантинных ограничений во многих странах мира, принятие авиапассажирами новых пандемических реалий и правил путешествий, выход на рынок Украины новых авиаперевозчиков, а также уменьшение ставок за аэронавигационное обслуживание на маршруте для полетов в отдельной части воздушного пространства Украины над акваторией Черного моря.

В министерстве также напоминают, что Украина и ЕС в октябре планируют подписать соглашение о совместном авиационном пространстве. Принятие документа будет способствовать появлению новых иностранных игроков на отечественном авиарынке, большей доступности европейского рынка для украинских компаний и росту интенсивности авиатрафика в целом.

Как сообщал Укринформ, в марте 2020 года Украина временно приостановила авиасообщение в рамках карантинных мер из-за пандемии COVID-19. С 5 июня прошлого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - международное. В 2020 году количество полетов в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, составило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 2019 год.