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Тарифы на коммуналку в Украине растут: как изменились цены за последний год
16:37 08.10.2021 |
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за сентябрь 2021 года выросли на 0,5%. За последний год тарифы поднялись на 25,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за сентябрь выросли на 1,4% (за год - на 11,7%), на водоснабжение не изменились (за год - выросли на 11,8%), на канализацию не изменились (за год - выросли на 18,6%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,7% (за год - выросли на 4,0%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 1,8% (за год - выросли на 68,6%), на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 13,9%).
Напомним, по данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2021 года составили 10,6 млрд грн. Это на 35,9% больше, чем в июле прошлого года (7,8 млрд грн).
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