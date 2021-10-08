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Доходы местных бюджетов за 9 месяцев выросли на 20,1%, – Минфин
16:05 08.10.2021 |
В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2020 года доходы местных бюджетов выросли на 20,1%, или на 41,4 млрд гривен, до 248 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.
"За 9 месяцев 2021 без учета межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов поступило 247,9 млрд гривен. Прирост поступлений в общий фонд по сравнению с соответствующим периодом 2020 - 20,1% или 41,2 млрд гривен", - говорится в сообщении министерства.
Объем поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за январь-сентябрь 2021 составил 150,4 млрд гривен. Прирост поступлений НДФЛ к соответствующему периоду 2020 составляет 19,5% или плюс 24,6 млрд гривен.
Отмечается, 16 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине.
Так, Тернопольская область обеспечила прирост более 25%. В свою очередь самый низкий прирост имеют Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.
Поступление платы за землю составили 26,6 млрд гривен, увеличение поступлений января-сентября 2020 составляет 14,9% или 3,4 млрд гривен.
Фактические поступления налога на недвижимое имущество за 9 месяцев 2021 составили 5,8 млрд, прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2020 составляет 38,3% или на 1,6 млрд больше.
Поступления единого налога составили 32,4 млрд гривен, увеличение поступлений января-сентября 2020 составляет 21,1% или на 5,5 млрд гривен больше.
Как сообщали Українськi Новини, в 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы местных бюджетов выросли на 5,4%, или на 14,969 млрд гривен, до 289,986 млрд гривен.
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