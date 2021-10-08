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Рада увеличила бюджет на 40 миллиардов
16:00 08.10.2021 |
Государственный бюджет увеличили на 40 млрд грн, расходы пойдут на субсидии, Вооруженные Силы и дороги.
Соответствующий закон ВРУ приняла 8 октября, его поддержали 256 депутатов.
В общем законопроектом №6052 предлагается внести изменения в расходной части бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн - с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Это возможно благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.
На обеспечение государственной социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг направят дополнительно 12 млрд грн. Как сообщила пресс-служба Рады, дополнительные 5,7 млрд грн будут покрывать дефицит на выплату денежного обеспечения ВСУ.
2 млрд грн потратят на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19.
Больше всего, 15 млрд грн, направят на реализацию программы "Большое строительство".
Также 1 млрд грн используют на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами.
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