Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам сентября 2021 года ускорился до 11% с 10,2% в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, после дефляции 0,2% за август в сентябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне 1,2%, тогда как в сентябре прошлого года инфляция составляла 0,5%.

Помимо этого Госстат в прошлом месяце зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,3% после нулевой базовой инфляции в августе-2021. В сентябре прошлого года базовая инфляция составляла 1,1%.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Более всего (на 13,6%) подорожали яйца. На 3,7-1,1% выросли цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,1% подешевели фрукты, подсолнечное масло, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т. ч. обувь - на 8,2%, одежда - на 7,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 1,8%, содержание и ремонт жилья - на 1,4%, аренду жилья - на 0,9%.

Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,7%, топлива и масел - на 0,2%.

Услуги образования подорожали на 13,2%, а именно: высокой - на 17,3%, средней - на 11,5%.

Как сообщалось, в августе и июле потребительские цены выросли на 10,2%, июне - на 0,2%, в мае – на 1,3%.

В целом за первых девять месяцев этого года инфляция в Украине составила 7,5%, базовая – 5,5%.

Нацбанк Украины прогнозировал инфляцию в сентябре-октябре на уровне 10-11% с дальнейшим снижением ниже 10%.



Потребительские цены в сентябре 2021г, %:

сентябрь 2021 к августу 2021 сентябрь 2021 к декабрю 2020 сентябрь 2021 к сентябрю 2020 январь-сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020 Индекс потребительских цен 1.2 7.5 11.0 9.0 Продукты питания и безалкогольные напитки 1.1 9.0 13.6 10.0 Продукты питания 1.2 9.3 14.3 10.5 Хлеб та хлебопродукты 0.8 10.6 15.1 13.4 Хлеб 1.1 11.3 17.2 15.0 Макаронные изделия 0.6 6.5 9.8 8.7 Мясо и мясопродукты 1.7 10.9 12.3 8.1 Рыба та рыбопродукты 0.7 6.9 7.4 6.5 Молоко 1.9 3.0 8.7 5.7 Сыр и мягкий сыр (творог) 1.3 5.0 7.9 6.4 Яйца 13.6 6.0 60.7 57.0 Масло сливочное 1.6 8.2 10.9 7.4 Масло подсолнечное -0.9 43.7 71.7 61.6 Фрукты -3.4 8.3 -3.5 -0.7 Овощи 3.0 -13.4 1.7 -8.4 Сахар -0.1 34.0 88.0 71.9 Безалкогольные напитки 0.0 2.8 3.0 2.9 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.8 7.9 10.2 9.8 Одежда и обувь 7.9 1.0 -4.2 -4.5 Одежда 7.6 1.5 -4.2 -4.5 Обувь 8.2 0.0 -4.9 -4.7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0.5 10.9 25.1 27.2 Содержание и ремонт жилья 1.4 10.7 11.7 7.1 Водоснабжение 0.0 11.8 11.8 13.6 Канализация 0.0 18.6 18.6 20.4 Содержание домов и придомовых территорий 0.7 3.9 4.0 3.2 Электроэнергия 0.0 36.6 36.6 36.6 Природный газ 1.8 13.1 68.6 89.9 Горячая вода, отопление 0.0 1.3 13.9 11.4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.5 3.6 3.9 2.5 Здравоохранение 0.4 4.0 5.5 6.7 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.3 2.5 4.1 6.1 Амбулаторные услуги 1.0 8.1 10.1 9.6 Транспорт -0.1 8.8 10.8 9.5 Топливо и масла -0.2 23.1 31.2 21.8 Транспортные услуги 0.0 13.7 13.6 7.7 Пассажирский железнодорожный транспорт -1.7 16.9 11.3 8.5 Пассажирский автодорожный транспорт 1.1 14.3 14.9 7.8 Связь 0.6 4.9 5.1 4.6 Отдых и культура -0.6 2.2 4.0 2.8 Образование 13.2 16.6 16.9 14.7 Рестораны та гостиницы 0.0 5.5 7.4 5.3 Разные товары и услуги 0.7 0.3 6.8 5.9

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат