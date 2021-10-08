Инфляция в Украине по итогам сентября ускорилась до 11% - Госстат

Согласно ее данным, после дефляции 0,2% за август в сентябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне 1,2%, тогда как в сентябре прошлого года инфляция составляла 0,5%.
Помимо этого Госстат в прошлом месяце зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,3% после нулевой базовой инфляции в августе-2021. В сентябре прошлого года базовая инфляция составляла 1,1%.
На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Более всего (на 13,6%) подорожали яйца. На 3,7-1,1% выросли цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,1% подешевели фрукты, подсолнечное масло, сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.
Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т. ч. обувь - на 8,2%, одежда - на 7,6%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 1,8%, содержание и ремонт жилья - на 1,4%, аренду жилья - на 0,9%.
Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,7%, топлива и масел - на 0,2%.
Услуги образования подорожали на 13,2%, а именно: высокой - на 17,3%, средней - на 11,5%.
Как сообщалось, в августе и июле потребительские цены выросли на 10,2%, июне - на 0,2%, в мае – на 1,3%.
В целом за первых девять месяцев этого года инфляция в Украине составила 7,5%, базовая – 5,5%.
Нацбанк Украины прогнозировал инфляцию в сентябре-октябре на уровне 10-11% с дальнейшим снижением ниже 10%.
Потребительские цены в сентябре 2021г, %:
|сентябрь 2021 к августу 2021
|сентябрь 2021 к декабрю 2020
|сентябрь 2021 к сентябрю 2020
|январь-сентябрь 2021 к январю-сентябрю 2020
|Индекс потребительских цен
|1.2
|7.5
|11.0
|9.0
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1.1
|9.0
|13.6
|10.0
|Продукты питания
|1.2
|9.3
|14.3
|10.5
|Хлеб та хлебопродукты
|0.8
|10.6
|15.1
|13.4
|Хлеб
|1.1
|11.3
|17.2
|15.0
|Макаронные изделия
|0.6
|6.5
|9.8
|8.7
|Мясо и мясопродукты
|1.7
|10.9
|12.3
|8.1
|Рыба та рыбопродукты
|0.7
|6.9
|7.4
|6.5
|Молоко
|1.9
|3.0
|8.7
|5.7
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1.3
|5.0
|7.9
|6.4
|Яйца
|13.6
|6.0
|60.7
|57.0
|Масло сливочное
|1.6
|8.2
|10.9
|7.4
|Масло подсолнечное
|-0.9
|43.7
|71.7
|61.6
|Фрукты
|-3.4
|8.3
|-3.5
|-0.7
|Овощи
|3.0
|-13.4
|1.7
|-8.4
|Сахар
|-0.1
|34.0
|88.0
|71.9
|Безалкогольные напитки
|0.0
|2.8
|3.0
|2.9
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.8
|7.9
|10.2
|9.8
|Одежда и обувь
|7.9
|1.0
|-4.2
|-4.5
|Одежда
|7.6
|1.5
|-4.2
|-4.5
|Обувь
|8.2
|0.0
|-4.9
|-4.7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0.5
|10.9
|25.1
|27.2
|Содержание и ремонт жилья
|1.4
|10.7
|11.7
|7.1
|Водоснабжение
|0.0
|11.8
|11.8
|13.6
|Канализация
|0.0
|18.6
|18.6
|20.4
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.7
|3.9
|4.0
|3.2
|Электроэнергия
|0.0
|36.6
|36.6
|36.6
|Природный газ
|1.8
|13.1
|68.6
|89.9
|Горячая вода, отопление
|0.0
|1.3
|13.9
|11.4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.5
|3.6
|3.9
|2.5
|Здравоохранение
|0.4
|4.0
|5.5
|6.7
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.3
|2.5
|4.1
|6.1
|Амбулаторные услуги
|1.0
|8.1
|10.1
|9.6
|Транспорт
|-0.1
|8.8
|10.8
|9.5
|Топливо и масла
|-0.2
|23.1
|31.2
|21.8
|Транспортные услуги
|0.0
|13.7
|13.6
|7.7
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-1.7
|16.9
|11.3
|8.5
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1.1
|14.3
|14.9
|7.8
|Связь
|0.6
|4.9
|5.1
|4.6
|Отдых и культура
|-0.6
|2.2
|4.0
|2.8
|Образование
|13.2
|16.6
|16.9
|14.7
|Рестораны та гостиницы
|0.0
|5.5
|7.4
|5.3
|Разные товары и услуги
|0.7
|0.3
|6.8
|5.9
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат