Первый аукцион по аренде земли в системе ProZorro состоится в ноябре

В электронной торговой системе "ProZorro.Продажи" объявили о первом аукционе по аренде коммунальной земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает пресс-служба "ProZorro.Продажи", участок площадью 2,1 га выставила на аукцион Тавричанский сельский совет (Херсонская область).

Отмечается, что цена годовой аренды составляет 10% от нормативной денежной оценки участка - 5,08 тыс. грн. Участок планируют сдать в аренду на 7 лет. Размер гарантированного взноса, необходимого для участия в аукционе, 30% от стартовой цены - более 1,5 тыс. грн.

Торги состоятся 9 ноября и будут проходить на повышение цены.

"Первый земельный аукцион в системе объявила небольшая сельская громада. Мы приветствуем, что прозрачную аренду коммунальной земли сельхозназначения начинают именно органы местного самоуправления. Это правильный шаг к эффективному использованию земельных ресурсов громады, которое поможет привлечь необходимые в бюджет средства", 0150 отметила первая замдиректора ГП "ProZorro.Продажи" Дарья Марчак.

Напомним, в конце сентября Кабмин назначил ГП "ProZorro.Продажи" администратором земельных торгов по продаже земельных участков и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса), а также утвердил требования к подготовке и проведению земельных торгов.