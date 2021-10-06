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Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря - глава Минюста Украины
18:38 06.10.2021 |
Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря вместо 11 октября из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую регистрацию, заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Все напуганы крупными штрафами за неподачу информации о конечных бенефициарах-собственниках, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 года штрафов точно не будет (в ноябре тоже)", - написал он в "Фейсбуке" в среду.
Как пояснил Малюська, количество юрлиц, которые должны подать государственному регистратору ведомости о конечных бенефициарах-собственниках, превышает 1 млн, что значительно больше пропускной способности регистрационной системы. В настоящее время ведомости подали 171,333 тыс. юрлиц.
"В то же время обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 Кодекса о админаправонарушения). По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (даже в формате неосторожности) руководителя юрлица, которые не подал данные о конечном бенефициаре-собственнике", - заключил министр.
"Не рекомендую брать штурмом госрегистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь в подаче ведомостей о конечном бенефициаре-собственнике", - добавил он.
Денис Малюська также указал, что проблему должен окончательно решить законопроект 5807.
Как сообщила замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, комитет рекомендовал отсрочить на девять месяцев срок подачи информации о конечных бенефициарах для украинских компаний и общественных организаций.
"Фактически поддержал законопроект 5807. Надеемся проголосовать завтра за основу и в целом", - добавила она.
10 октября завершается срок раскрытия данных о бенефициарах для юрлиц, в том числе общественных и неприбыльных организаций.
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