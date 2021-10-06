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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
В Минфине сказали, кто попадет под непрямые методы контроля за расходами
Украинцев, которые задекларируют свои активы в ходе налоговой амнистии, не коснутся непрямые методы контроля за расходами и доходами. Законопроект с соответствующими нормами могут внести в парламент до конца года.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Это не коснется 95% граждан Украины, у которых, условно говоря, есть 15 тысяч долларов накоплений и обычная квартира. Даже если они не могут объяснить, где они взяли эти деньги, это их не коснется", - заверил министр.
Но, по его словам, новые правила коснутся только тех людей, которые действительно имеют необходимость задекларировать. Сейчас, напомнил Марченко, это можно сделать, положив деньги на счет в банк и заплатив 5%. Или же купив ОВГЗ с комиссией 2,5%.
"Эти деньги будут чистыми, белыми и легальными. Если вы положили в банк, никто у вас не спросит, вы спокойно задекларировали - это ваши деньги. Это лучше, чем держать деньги под подушкой. Захотите купить недвижимость, банк у вас спросит. А так деньги уже будут на счету, никто ничего не будет спрашивать", - разъяснил министр финансов.
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