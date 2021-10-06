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Госаудит выявил финансовых нарушений на 209 миллиардов гривень
22:26 05.10.2021 |
За январь-август 2020 года Государственная аудиторская служба выявила финансовых нарушений и недостатков на 209 млрд грн, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом в Укринформе во время пресс-конференции "Госаудитслужба. Перезагрузка" сообщил председатель Госаудитслужбы Геннадий Плис.
"За восемь месяцев было выявлено нарушений и недостатков на 209 млрд грн, что в два с половиной раза больше, чем за этот же период прошлого года. При этом, выявлено потерь на 34 млрд грн, что в 10 раз больше, чем в прошлом году", - сказал Плис.
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