Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) вновь фиксирует задержки таможенного оформления грузов, о чем представители крупных международных компаний сообщили в ходе встречи таможенного комитета ассоциации.

"По информации крупных международных компаний, таможенники предлагают значительно повышать таможенную стоимость, чтобы увеличить поступления в госбюджет, или же, ссылаясь на срабатывание системы рисков, направляют товары на лабораторные исследования. Такие исследования могут длиться 30-45 дней, а бизнес за простой должен оплачивать значительные суммы собственникам таможенного терминала", - указала ЕБА в релизе во вторник.

В свою очередь в ходе комитета первый замглавы Государственной таможенной службы Александр Шуцкий подтвердил факт предоставления правительством новых планов поступления в госбюджет, указала ассоциация.

"У бизнеса начало складываться впечатление, что мы возвращаемся в ручной режим корректировки таможенной стоимости и индикативных цен на товары. С назначением Павла Рябикина (главой Гостаможни - ИФ) в конце прошлого года до сентября этого года таких вопросов не было", - прокомментировала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По информации компаний-членов ЕБА, представители таможни на местах по своему усмотрению генерируют критерии риска.

"Например, в Одесской таможне при применении информационной системы портового сотрудничества (ИСПС) сотрудники таможни собственноручно добавляют формы контроля "досмотр, взвешивание, сканер", при этом указанные формы контроля к информационной системе Гостаможни "Инспектор 2006" не вносятся, а центральный аппарат доступа к системе ИСПС не имеет", - сообщила ЕБА.