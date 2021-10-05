Объем реализованной в Украине промпродукции за 8 мес.-2021 возрос на 44,8% - Госстат

Украина в январе-августе 2021 года реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,219 трлн грн, что на 44,8% больше, чем в январе-августе 2020 года (1,533 трлн грн), в т.ч. за пределы страны - на сумму 676,359 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, в августе-2021 по сравнению с августом-2020 оборот реализованной продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности возрос на 45,8%, а по сравнению с июлем-2021 - сократился на 3,8%. Реализация продукции добывающей промышленности в августе-2021 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 73,2%, перерабатывающей промышленности – на 40,3%. По отношению к предыдущему месяцу (август к июлю 2021 года) реализация в добывающей промышленности снизилась на 15,9%, в перерабатывающей - на 0,3%.

В общем объеме реализации промпродукции за восемь месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (61,9%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,9%), металлургическое производство (18,6%), добывающую промышленность и разработку карьеров (18,0%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-август 2021г.¹

январь-август 2021г., млн грн (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % из него за пределы страны, млн грн к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 2218949.3 100.0 676359.2 30.5 Добывающая и перерабатывающая промышленность 1773294.5 79.9 674811.0 38.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 399695.0 18.0 147732.2 37.0 добыча каменного и бурого угля 36917.3 1.7 - - добыча сырой нефти и природного газа 94709.6 4.2 - - добыча металлических руд 238813.1 10.8 140829.2 59.0 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 21787.9 1.0 6898.9 31.7 Перерабатывающая промышленность 1373599.5 61.9 527078.8 38.4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 422574.0 19.0 122915.4 29.1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 17200.8 0.8 7840.6 45.6 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 73969.5 3.3 29459.3 39.8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 63665.6 2.9 6156.4 9.7 Производство химических веществ и химической продукции 64328.0 2.9 20126.9 31.3 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 28424.0 1.3 4008.1 14.1 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 125559.9 5.7 19154.7 15.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 413416.9 18.6 244858.5 59.2 Машиностроение 123579.3 5.6 59155.9 47.9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 8523.5 0.4 2230.4 26.2 Производство электрического оборудования 24230.0 1.1 8856.8 36.6 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 45853.6 2.1 28545.6 62.3 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 40881.5 1.8 13403.0 32.8 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 419526.4 18.9 к/с к/с Водоснабжения;канализация, отходы 26128.4 1.2 к/с к/с

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в августе 2021г, %

август 2021 к июлю 2021 август 2021 к августу 2020 из него внутреннего оборота, август 2021 к июлю 2021 август 2021 к августу 2020 из него внешнего оборота, август 2021 к июлю 2021 август 2021 к августу 2020 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 96.8 167.0 97.1 161.0 96.4 175.5 Товары промежуточного потребления 90.8 99.4 93.8 109.5 84.9 82.7 Инвестиционные товары 96.0 119.2 99.8 122.4 85.6 110.3 Потребительские товары краткосрочного использования 106.6 127.5 113.1 144.1 101.1 115.2 Потребительские товары долгосрочного использования 96.3 180.4 96.4 179.7 95.2 208.4 Энергия 96.8 167.0 97.1 161.0 96.4 175.5

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в августе 2021г. по основным видам деятельности, %

август 2021 к июлю 2021 август 2021 к августу 2020 из него внутреннего оборота, август 2021 к июлю 2021 август 2021 к августу 2020 из него внешнего оборота, август 2021 к июлю 2021 август 2021 к августу 2020 Добывающая и перерабатывающая промышленность 96.2 145.8 97.5 145.2 93.6 146.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 84.1 173.2 97.9 200.7 60.7 125.9 добыча каменного и бурого угля 110.5 110.8 110.5 110.8 - - добыча сырой нефти и природного газа 97.3 216.5 97.2 216.4 - - добыча металлических руд 73.5 186.5 95.6 330.5 57.7 123.0 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 104.8 134.4 100.6 124.9 114.8 160.3 Перерабатывающая промышленность 99.7 140.3 97.4 134.7 104.1 151.7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 94.8 119.5 98.7 122.4 84.1 111.0 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 98.0 110.0 107.4 117.1 86.1 100.5 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 92.9 148.6 100.2 145.2 88.6 151.0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 89.6 200.4 89.2 199.8 95.2 208.4 Производство химических веществ и химической продукции 114.7 153.8 106.3 127.1 132.9 243.4 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 122.6 127.2 126.5 122.1 105.3 162.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 97.9 139.8 99.4 142.4 88.6 123.8 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 107.5 191.7 92.4 168.1 121.2 212.4 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 91.4 92.8 94.7 98.2 87.1 86.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 95.6 74.1 102.2 64.5 79.6 137.9 Производство электрического оборудования 98.0 130.4 100.4 142.4 93.2 110.4 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 86.5 71.9 86.0 62.3 86.9 80.8 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 100.6 124.1 100.3 129.1 101.3 111.0

Данные: Госстат Украины

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации