Объем реализованной в Украине промпродукции за 8 мес.-2021 возрос на 44,8% - Госстат

По ее данным, в августе-2021 по сравнению с августом-2020 оборот реализованной продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности возрос на 45,8%, а по сравнению с июлем-2021 - сократился на 3,8%. Реализация продукции добывающей промышленности в августе-2021 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года возросла на 73,2%, перерабатывающей промышленности – на 40,3%. По отношению к предыдущему месяцу (август к июлю 2021 года) реализация в добывающей промышленности снизилась на 15,9%, в перерабатывающей - на 0,3%.
В общем объеме реализации промпродукции за восемь месяцев 2021 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (61,9%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,9%), металлургическое производство (18,6%), добывающую промышленность и разработку карьеров (18,0%).
Как сообщалось, Украина в 2020 году реализовала промышленную продукцию (товары, услуги) на сумму 2,481 трлн грн.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-август 2021г.¹
|январь-август 2021г., млн грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|2218949.3
|100.0
|676359.2
|30.5
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|1773294.5
|79.9
|674811.0
|38.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|399695.0
|18.0
|147732.2
|37.0
|добыча каменного и бурого угля
|36917.3
|1.7
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|94709.6
|4.2
|-
|-
|добыча металлических руд
|238813.1
|10.8
|140829.2
|59.0
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|21787.9
|1.0
|6898.9
|31.7
|Перерабатывающая промышленность
|1373599.5
|61.9
|527078.8
|38.4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|422574.0
|19.0
|122915.4
|29.1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|17200.8
|0.8
|7840.6
|45.6
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|73969.5
|3.3
|29459.3
|39.8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|63665.6
|2.9
|6156.4
|9.7
|Производство химических веществ и химической продукции
|64328.0
|2.9
|20126.9
|31.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|28424.0
|1.3
|4008.1
|14.1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|125559.9
|5.7
|19154.7
|15.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|413416.9
|18.6
|244858.5
|59.2
|Машиностроение
|123579.3
|5.6
|59155.9
|47.9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|8523.5
|0.4
|2230.4
|26.2
|Производство электрического оборудования
|24230.0
|1.1
|8856.8
|36.6
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|45853.6
|2.1
|28545.6
|62.3
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|40881.5
|1.8
|13403.0
|32.8
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|419526.4
|18.9
|к/с
|к/с
|Водоснабжения;канализация, отходы
|26128.4
|1.2
|к/с
|к/с
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в августе 2021г, %
|август 2021 к июлю 2021
|август 2021 к августу 2020
|из него внутреннего оборота, август 2021 к июлю 2021
|август 2021 к августу 2020
|из него внешнего оборота, август 2021 к июлю 2021
|август 2021 к августу 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|96.8
|167.0
|97.1
|161.0
|96.4
|175.5
|Товары промежуточного потребления
|90.8
|99.4
|93.8
|109.5
|84.9
|82.7
|Инвестиционные товары
|96.0
|119.2
|99.8
|122.4
|85.6
|110.3
|Потребительские товары краткосрочного использования
|106.6
|127.5
|113.1
|144.1
|101.1
|115.2
|Потребительские товары долгосрочного использования
|96.3
|180.4
|96.4
|179.7
|95.2
|208.4
|Энергия
|96.8
|167.0
|97.1
|161.0
|96.4
|175.5
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в августе 2021г. по основным видам деятельности, %
|август 2021 к июлю 2021
|август 2021 к августу 2020
|из него внутреннего оборота, август 2021 к июлю 2021
|август 2021 к августу 2020
|из него внешнего оборота, август 2021 к июлю 2021
|август 2021 к августу 2020
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|96.2
|145.8
|97.5
|145.2
|93.6
|146.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|84.1
|173.2
|97.9
|200.7
|60.7
|125.9
|добыча каменного и бурого угля
|110.5
|110.8
|110.5
|110.8
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|97.3
|216.5
|97.2
|216.4
|-
|-
|добыча металлических руд
|73.5
|186.5
|95.6
|330.5
|57.7
|123.0
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|104.8
|134.4
|100.6
|124.9
|114.8
|160.3
|Перерабатывающая промышленность
|99.7
|140.3
|97.4
|134.7
|104.1
|151.7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|94.8
|119.5
|98.7
|122.4
|84.1
|111.0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|98.0
|110.0
|107.4
|117.1
|86.1
|100.5
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|92.9
|148.6
|100.2
|145.2
|88.6
|151.0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|89.6
|200.4
|89.2
|199.8
|95.2
|208.4
|Производство химических веществ и химической продукции
|114.7
|153.8
|106.3
|127.1
|132.9
|243.4
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|122.6
|127.2
|126.5
|122.1
|105.3
|162.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|97.9
|139.8
|99.4
|142.4
|88.6
|123.8
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|107.5
|191.7
|92.4
|168.1
|121.2
|212.4
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|91.4
|92.8
|94.7
|98.2
|87.1
|86.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|95.6
|74.1
|102.2
|64.5
|79.6
|137.9
|Производство электрического оборудования
|98.0
|130.4
|100.4
|142.4
|93.2
|110.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|86.5
|71.9
|86.0
|62.3
|86.9
|80.8
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|100.6
|124.1
|100.3
|129.1
|101.3
|111.0
Данные: Госстат Украины
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях
к/с - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации