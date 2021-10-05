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Продажи новых коммерческих авто в Украине выросли с начала года на 44%
12:07 05.10.2021 |
C января по сентябрь 2021 года в Украине было зарегистрировано 11,1 тыс. новых коммерческих авто, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
За сентябрь 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1418 новых грузовых и спецмашин. По сравнению с прошлым годом сентябрьский спрос на новые коммерческие автомобили увеличился на 5%.
Почти 22% в этом сегменте автомобильного рынка охватила марка Citroen, чьи продажи выросли в 2,3 раза, до 310 авто. Отмечается, что это лучший результат прошлого месяца.
На второй строчке рейтинга Fiat - 202 реализации новых коммерческих авто, что на 43% меньше, чем в прошлом году.
Третий результат у Renault - 193 регистрации, что на 42% больше, чем в сентябре 2020 года.
На четвертой позиции рейтинга Volkswagen (-4%), в зачете этой немецкой марки 90 новых машин.
Замыкает пятерку лидеров белорусский МАЗ, который добавил к своему прошлогоднему результату 21%, реализовав за месяц 85 новых грузовиков.
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