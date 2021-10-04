Налоговая с начала года направила в бюджет почти ₴450 миллиардов

За январь-сентябрь Государственная налоговая служба перечислила в бюджет 449,6 миллиарда гривень, что на 62,3 миллиарда гривень больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Укринформ, об этом свидетельствуют данные ГНС.

Так, за 9 месяцев 2021 года Государственной налоговой службой были аккумулированы 449,6 млрд грн, что на 62,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индикативные показатели на этот период перевыполнены на 21,9 млрд грн.

В частности, в сентябре ГНС обеспечила поступления в бюджет в размере 39,7 млрд грн, что на 8,1 млрд грн больше, чем за сентябрь 2020 года.

По информации ГНС, до выполнения годового индикатива общего фонда госбюджета-2021 осталось 93,7 млрд грн, или 17,3%.

Также в январе - сентябре 2021 года плательщикам возмещены 111,0 млрд грн НДС.

Как сообщал Укринформ, по данным Минфина, в 2020 году поступления по платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, составили 507,5 млрд грн, что на 49,2 млрд грн больше по сравнению с годовой росписью.