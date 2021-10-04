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С начала года в госбюджет поступило более ₴361 миллиарда заимствований - Минфин
10:06 04.10.2021 |
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - сентябрь 2021 года составили 360,8 миллиарда гривень, или 77,7% от запланированных на этот период.
Как передает Укринформ, об этом сообщило Министерство финансов.
Отмечается, что государственный бюджет за 9 месяцев выполнен с дефицитом в сумме 37,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в 39,8 млрд грн.
В Минфине уточнили, что от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета за январь - сентябрь привлечено 260,8 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 69,2 млрд грн (2,0 млрд долл. и 418,1 млн евро).
Кроме этого, было выпущено ОВГЗ на 1,8 млрд грн для дальнейшего приобретения в государственную собственность в обмен на облигации акций ПрАО «Экспортно-кредитное агентство».
Из внешних источников за 9 месяцев привлечено 98,2 млрд грн, в частности:
48,2 млрд грн (1,75 долл.) от размещения 8-летних ОВГЗ под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,30%;
37,9 млрд грн (1,0 млрд СПЗ) средств общего распределения специальных прав заимствования (СПЗ), полученных от Международного валютного фонда.
При этом, платежи по погашению государственного долга за январь - сентябрь 2021года составили 357,6 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 110,2 млрд грн (92,3% плана).
Как сообщал Укринформ, Министерство финансов 29 сентября 2021 года погасило облигации внешнего государственного займа под гарантии США на сумму 1 млрд долларов.
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