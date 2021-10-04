Украина за 9 мес. нарастила экспорт металлолома в денежном выражении в 27 раз

Украинские предприятия в январе-августе текущего года увеличили экспорт лома черных металлов, по оперативным данным, в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $175,59 млн c $6,46 млн.

Согласно предварительной обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), в денежном выражении экспорт металлолома в сентябре составил $18,44 млн, тогда как в сентябре-2020 – $1,13 млн.

В то же время в январе-сентябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в денежном выражении в 2,05 раза - до $31,81 млн, в сентябре было ввезено лома на $2,87 млн.

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до $9,491 млн.

В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% - до 26,431 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% - до $26,033 млн.