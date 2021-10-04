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Украина за 9 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80%
09:50 04.10.2021 |
Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов, по оперативным данным, на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $10,33 млрд.
Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), в сентябре поступления от экспорта черных металлов составили $1,39 млрд.
При этом Украина в январе-сентябре текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 42,39% - до $1,08 млн. В сентябре этот показатель составлял $181,73 млн.
Кроме того, Украина в январе-сентябре-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 33,16% - до $870 млн. В сентябре их поставлено на $123,72 млн.
За девять месяцев 2021 года импорт металлоизделий возрос на 25,43% - до $790 млн. В сентябре их ввезено на $96,99 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.
Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.
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