Украина за 9 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80%

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов, по оперативным данным, на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $10,33 млрд.

Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), в сентябре поступления от экспорта черных металлов составили $1,39 млрд.

При этом Украина в январе-сентябре текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 42,39% - до $1,08 млн. В сентябре этот показатель составлял $181,73 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 33,16% - до $870 млн. В сентябре их поставлено на $123,72 млн.

За девять месяцев 2021 года импорт металлоизделий возрос на 25,43% - до $790 млн. В сентябре их ввезено на $96,99 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.