Общий фонд госбюджета Украины в сентябре сведен с дефицитом 26,5 млрд грн, за 9 мес. – 39,8 млрд грн – Минфин

Дефицит общего фонда госбюджета Украины в сентябре 2021 года составил 26,5 млрд грн, а в целом госбюджета – 31,4 млрд грн, сообщило Министерство финансов в пятницу.

"За январь-сентябрь 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 37,4 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом 39,8 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 141,1 млрд грн", – указало министерство со ссылкой на оперативные данным Государственной казначейской службы.

Как указал Минфин, фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь 2021 года составили 360,8 млрд грн, или 77,7% плана на этот период.

Ведомство уточнило, что благодаря размещению ОВГЗ для финансирования госбюджета было привлечено 260,8 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 69,2 млрд грн ($2,0 млрд и EUR418,100 млн).

Помимо того, был осуществлен выпуск ОВГЗ на 1,8 млрд грн для капитализации ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Из внешних источников Минфин привлек 98,2 млрд грн, в том числе 37,9 млрд грн (1 млрд СПЗ) – благодаря общему распределению специальных прав заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда и 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) от размещения восьмилетних евробондов под 6,876% годовых и их доразмещения под 6,30%.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь 2021 года составили 357,6 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию – 110,2 млрд грн (92,3% плана).