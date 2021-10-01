Доходы госбюджета Украины в сентябре перевыполнены на 6,4% плана – Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в сентябре 2021 года составили 103,83 млрд грн, что на 6,4%, или на 6,2 млрд грн, выше планового показателя и на 35,9% больше сентября-2020, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно данным, обнародованным службой в пятницу, общий фонд госбюджета в сентябре пополнился 83,27 млрд грн, что на 1,1%, или 0,87 млрд грн, больше плана и на 36,3% – показателя сентября-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-сентябрь, то они в 2021 году перевыполнены на 5,3%, или на 46,65 млрд грн, от плана и на 20,8% превышают прошлогодний уровень за указанный период.

В целом за девять месяцев этого года госбюджет получил 924,41 млрд грн, в том числе по общему фонду – 783,3 млрд грн, что на 3,8%, или на 28,55 млрд грн, больше плана и на 17,8% – показателей январь-сентября-2020.

Как указало казначейство, таможня в сентябре текущего года принесла 40,49 млрд грн, что на 0,1% выше ожидаемого показателя и на 49,8% выше показателя аналогичного месяца 2020 года. В январе-сентябре этого года таможенные поступления составили 284,61 млрд грн, что на 3% превысило индикатив Минфина и на 39,1% показатель девяти месяцев прошлого года.

Налоговые поступления в сентябре принесли в бюджет 39,71 млрд грн, эта сумма на 2,3% выше планового уровня и на 25,6% - прошлогоднего.

За январь-сентябрь 2021 года налоговые поступления принесли в бюджет 449,59 млрд грн и на 5,1% были выше ожидаемого показателя и на 16,1% - января-сентября-2020, показывают данные ГКСУ.

Согласно данным Госказначейства, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом месяце выросло до 14,2 млрд грн с 10,78 млрд грн в августе, 11,15 млрд грн в июле и почти 12 млрд грн в июне.

Доходы местных бюджетов за девять месяцев этого года были на 4,4% выше ожидаемого уровня – 242,37 млрд грн, что на 19,3% выше девяти месяцев 2020-го. В то же время в сентябре местные бюджеты получили 26,92 млрд грн, что на 2,9% меньше плана и всего на 10,6% больше прошлогоднего уровня.

Поступления от ЕСВ в сентябре составили 28,91 млрд грн, что на 16,8% больше, чем в сентябре-2020.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.