Бизнес прогнозирует подорожание продукции и сокращение количества сотрудников, – опрос Нацбанка

Бизнес в сентябре сохранил положительные оценки относительно экономического положения своих предприятий на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, высокого потребительского спроса и дальнейшего роста инвестиционной деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк Украины рассчитывает ежемесячно. За сентябрь 2021 года он составил 53,1 по сравнению с 53,4 в августе.

Отмечается, что уже второй месяц подряд все секторальные индексы превышали нейтральный уровень.

В частности, предприятия торговли наиболее оптимистично оценили перспективы своего развития: секторальный индекс в сентябре вырос до 56,1 с 51,1 в августе. Респонденты существенно улучшили ожидания по объему товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

В то же время, предприятия промышленности положительно оценивают экономические результаты и перспективы своей деятельности пятый месяц подряд. В сентябре секторальный индекс составил 52,8 (в августе - 54,3). Респонденты, как и в предыдущие месяцы, прогнозируют рост объемов произведенной продукции и новых заказов, в том числе экспортных.

Кроме того, предприятия сферы услуг также сохраняют оптимистичные оценки результатов своей деятельности. Секторальный индекс в сентябре составил 51,8 (в августе - 54,1). Респонденты продолжают ожидать роста объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Также и предприятия строительства положительно настроены относительно своей деятельности. В сентябре секторальный индекс составил 51,6 (в августе - 53,0). Однако, респонденты сдержанно-положительно оценивают объемы выполненных строительных работ и новых заказов и, как следствие, ожидают незначительного снижения объемов закупки сырья и материалов.

В целом, предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание своей продукции и услуг на фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы.

К тому же, оценки по занятости также являются сдержанными: только предприятия торговли ожидают увеличения численности работников, при этом респонденты промышленности, строительства и сферы услуг настроены на его сокращение.

В опросе Нацбанка приняло участие 324 предприятия.