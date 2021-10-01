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Бизнес прогнозирует подорожание продукции и сокращение количества сотрудников, – опрос Нацбанка
16:12 01.10.2021 |
Бизнес в сентябре сохранил положительные оценки относительно экономического положения своих предприятий на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, высокого потребительского спроса и дальнейшего роста инвестиционной деятельности.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк Украины рассчитывает ежемесячно. За сентябрь 2021 года он составил 53,1 по сравнению с 53,4 в августе.
Отмечается, что уже второй месяц подряд все секторальные индексы превышали нейтральный уровень.
В частности, предприятия торговли наиболее оптимистично оценили перспективы своего развития: секторальный индекс в сентябре вырос до 56,1 с 51,1 в августе. Респонденты существенно улучшили ожидания по объему товарооборота и объема закупки товаров для продажи.
В то же время, предприятия промышленности положительно оценивают экономические результаты и перспективы своей деятельности пятый месяц подряд. В сентябре секторальный индекс составил 52,8 (в августе - 54,3). Респонденты, как и в предыдущие месяцы, прогнозируют рост объемов произведенной продукции и новых заказов, в том числе экспортных.
Кроме того, предприятия сферы услуг также сохраняют оптимистичные оценки результатов своей деятельности. Секторальный индекс в сентябре составил 51,8 (в августе - 54,1). Респонденты продолжают ожидать роста объемов предоставляемых услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.
Также и предприятия строительства положительно настроены относительно своей деятельности. В сентябре секторальный индекс составил 51,6 (в августе - 53,0). Однако, респонденты сдержанно-положительно оценивают объемы выполненных строительных работ и новых заказов и, как следствие, ожидают незначительного снижения объемов закупки сырья и материалов.
В целом, предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание своей продукции и услуг на фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы.
К тому же, оценки по занятости также являются сдержанными: только предприятия торговли ожидают увеличения численности работников, при этом респонденты промышленности, строительства и сферы услуг настроены на его сокращение.
В опросе Нацбанка приняло участие 324 предприятия.
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