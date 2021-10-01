Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 млрд грн

По состоянию на 1 октября средства на Едином казначейском счете сократились на 15,35 млрд грн с начала сентября, сообщает Государственная казначейская служба.

На счетах государственной казны сейчас 42,14 млрд грн. Это почти вдвое больше по сравнению с октябрем прошлого года - 21,2 млрд грн. В октябре 2019 году на счетах госказны было 61,62 млрд грн.

В начале прошлого месяца казна пополнилась почти в 6 раз больше, чем месяцем ранее - 57,49 млрд грн. По состоянию на 1 августа средства на ЕКС составляли 9,88 млрд грн.



