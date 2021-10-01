В Украине растет спрос на новые легковые автомобили

В первый месяц осени 2021года украинский автопарк пополнили 9,4 тыс. новых легковых авто, что почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Также спрос на новые авто в Украине вырос и по отношению к августовскому результату этого года - плюс 11 процентов.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка TOYOTA. На протяжении сентября свою первую регистрацию прошли 1526 машин этой японской марки, что на 13% больше, чем год назад.

Второе место у RENAULT, показатель продаж которой по сравнению с сентябрем 2020г. увеличился на 27% до 1258 шт.

Третью строчку рейтинга с более чем двукратным ростом уверенно заняла корейская марка KIA. За месяц 1012 новых авто этого бренда пополнили украинский автопарк.

С 454 регистрациями новых легковых авто четвертую позицию рейтинга заняла марка VOLKSWAGEN. Относительно своего результата годичной давности реализация фольксвагенов в Украине упала на 35 процентов.

Замыкает пятерку лидеров NISSAN - 450 авто (+1%).



Также в десятку самых популярных марок сентября попали: MITSUBISHI - 441 шт. (+174%); HYUNDAI - 429 шт. (+5%); CHERY - 391 шт. (+134%); SKODA - 388 шт. (-4%) MERCEDES-BENZ - 344 шт. (+58%).

Бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, в активе которого 784 регистрации.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 76,1 тыс. новых легковых авто, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.