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В Украине растет спрос на новые легковые автомобили
13:30 01.10.2021 |
В первый месяц осени 2021года украинский автопарк пополнили 9,4 тыс. новых легковых авто, что почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
Также спрос на новые авто в Украине вырос и по отношению к августовскому результату этого года - плюс 11 процентов.
Лучший результат месяца продемонстрировала марка TOYOTA. На протяжении сентября свою первую регистрацию прошли 1526 машин этой японской марки, что на 13% больше, чем год назад.
Второе место у RENAULT, показатель продаж которой по сравнению с сентябрем 2020г. увеличился на 27% до 1258 шт.
Третью строчку рейтинга с более чем двукратным ростом уверенно заняла корейская марка KIA. За месяц 1012 новых авто этого бренда пополнили украинский автопарк.
С 454 регистрациями новых легковых авто четвертую позицию рейтинга заняла марка VOLKSWAGEN. Относительно своего результата годичной давности реализация фольксвагенов в Украине упала на 35 процентов.
Замыкает пятерку лидеров NISSAN - 450 авто (+1%).
Также в десятку самых популярных марок сентября попали: MITSUBISHI - 441 шт. (+174%); HYUNDAI - 429 шт. (+5%); CHERY - 391 шт. (+134%); SKODA - 388 шт. (-4%) MERCEDES-BENZ - 344 шт. (+58%).
Бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, в активе которого 784 регистрации.
Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 76,1 тыс. новых легковых авто, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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