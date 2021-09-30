Потребительские настроения украинцев в августе 2021 года немного улучшились

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев после снижения в июле на 1,6 пункта в августе возрос на 2,4 п. - до 73,7 п. по 200-бальной шкале.

Об этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.

"В августе 2021 года по сравнению с июлем существенных изменений в индексе потребительских настроений и его компонентах не произошло. По сравнению с первым кварталом 2021 года наблюдается слабая тенденция к улучшению потребительских настроений, в частности, улучшилась оценка текущего материального положения", - говорится в сообщении агентства.

Согласно исследованию, в августе индекс текущего положения (ИТП) возрос на 2,1 п. - до 60,3 п. В частности, индекс текущего личного материального положения повысился на 2,5 п. - до 63,7 п., а индекс целесообразности крупных покупок - на 1,6 п., до 76,8 п.

В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц возрос на 2,9 п. - до 78,2 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения - на 2,9 п., до 78,2 п.

Индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайший год сохранился на уровне 65,9 п., а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет вырос на 4,9 п. - до 83,7 п.

В отчете Info Sapiens указывается, что в августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в Украине снизился (улучшился) на 1,4 п., до 136 п., а индекс инфляционных ожиданий - на 1,2 п., до 190,8 п.

Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 6,3 п. - до 133,1 п.

Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий кварталы они подскочили с 65,3 до 97,5 п. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 п. и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

В январе 2020 года потребнастроения населения ухудшились до 89 п., в феврале - до 81,9 п., в марте - до 73 п., в апреле - до 66,2 п., после чего в мае выросли до 76,3 п. и в июне вновь снизились - до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 п. в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., в октябре - на 9,2 п., затем в ноябре выросли до 65,7 п., а в декабре - до 65,9 п.

В январе 2021 года ИПН потребнастроения ухудшились до 60,7 п., после чего возросли феврале до 69,1 п., вновь ухудшились в марте до 67,8 п., после чего улучшились в апреле до 77,2 п., в мае ухудшились до 71,3 п., а в июне выросли до 73 п., затем вернулись в июле к показателю 71,3 п.