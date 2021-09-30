Минэкономики Украины инициирует запрет экспорта металлолома до конца 2022г

Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета министров о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны, на чем в последнее время настаивает ассоциация "Укрметаллургпром".

"Обеспечение отечественных металлургических предприятий металлоломом, который образовался на территории Украины, приобретает стратегическое значение для бесперебойного производства и поставки металлопродукции для нужд отечественного военно-промышленного комплекса, машиностроения, восстановления инфраструктуры", – отмечается в пояснительной записке в документу.

В ней указывается, что с учетом международных соглашений запрет не будет применяться по отношению к экспорту в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию и страны ЕАСТ.

Минэкономики указывает, что каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 тонн СО2, 1,4 тонн железной руды и 740 кг угля, а также требует лишь 1/3 затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья.

Ссылаясь на экспертов, ведомство констатирует сокращение ежегодных объемов заготовки металлолома в Украине в 2007-2020 гг. почти втрое – с 8,26 до 2,92 млн тонн - из-за уменьшения объемов металлофонда на 68 млн тонн, или 12%, и сокращения удельного веса легкодоступного лома.

"Прогнозируемо годовые объемы заготовки металлолома в Украине в ближайшие четыре года составят 2,3-2,5 млн тонн в год", – говорится в документе.

Согласно ему, за год цена на металлолом выросла почти вдвое – с $265 за тонну в мае 2020 года до $499 за тонну в мае 2021 года. В результате экспорт лома в январе-августе 2021 года достиг 410,43 тыс. тонн на $157,14 млн, что соответственно в 29,5 раза и в 19,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минэкономики в условиях роста мирового спроса на сталь ожидает увеличения производства стали в Украине до 22 млн тонн в 2021 году, до 23 млн тонн – в 2022 году и до 24 млн тонн в 2023 году. Это потребует дополнительного металлолома в объеме 300 тыс. тонн в 2021 году и по 200 тыс. тонн в 2022-2023 гг., увеличит спрос до 3,6 млн тонн – на 24% больше поставок в 2020 году.

Ведомство указывает, что возможный рост экспорта лома до 1 млн тонн в год и более может помешать такому увеличению производства.