Сбережения украинцев во II кв.-2021 сократились на 86,5 млрд грн - Госстат

По данным Госстата, во втором квартале 2021 года номинальные доходы населения выросли на 20,9%по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале 2021 года увеличились на 5,6% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за апрель-июнь текущего года составил 18969 грн, что на 3403 грн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Расходы населения за этот период увеличились на 35,9%.
Доходы и расходы населения Украины в апреле-июне 2021 г.
|апрель-июнь 2021г., млн. грн
|апрель-июнь 2021г. к апрелю-июню 2020г., %
|Доходы населения - всего
|1 079 808
|120,9
|Заработная плата
|511 839
|125,6
|Прибыль и смешанный доход
|158 793
|116,7
|Доходы полученные от собственности
|14 707
|71,5
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|394 469
|119,9
|в том числе:
|социальная помощь
|176 744
|105,4
|другие текущие трансферты
|61 008
|116,0
|социальные трансферты в натуре
|156 717
|144,0
|Расходы и сбережения населения – всего
|1 079 808
|120,9
|Приобретение товаров и услуг
|1 030 205
|136,1
|Доходы от собственности, оплаченные
|11 882
|106,0
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|124 266
|137,8
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|92 463
|130,7
|взносы на социальное страхование
|1 284
|175,9
|другие текущие трансферты
|30 519
|163,3
|Накопление нефинансовых активов
|–13 717
|x
|Прирост финансовых активов
|–72 828
|x
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|26 389
|53,9
|сбережения в иностранной валюте
|6 690
|50,8
|займы, полученные за исключением погашенных
|7 088
|x
|Расходы
|1 166 353
|135,9
|Сбережения
|–86 545
|x
|Располагаемый доход
|786 943
|115,2
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в апреле-июне2021 года
|апрель-июнь 2021, %
|апрель-июнь 2020, %
|Заработная плата
|47.4
|45.6
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|36.5
|36.9
|Прибыль и смешанный доход
|14.7
|15.2
|Доходы от собственности, полученные
|1.4
|2.3
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в апреле-июне 2021 года
|апрель-июнь 2021, %
|апрель-июнь 2020, %
|Приобретение товаров и услуг
|95.4
|84.7
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|11.5
|10.1
|Доходы от собственности
|1.1
|1.3
|Прирост накоплений
|-8.0
|3.9
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .