Сбережения украинцев во II кв.-2021 сократились на 86,5 млрд грн - Госстат

Доходы населения Украины в апреле-июне 2021 года составили 1079,8 млрд грн, расходы – 1166,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 86,5 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

По данным Госстата, во втором квартале 2021 года номинальные доходы населения выросли на 20,9%по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале 2021 года увеличились на 5,6% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за апрель-июнь текущего года составил 18969 грн, что на 3403 грн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Расходы населения за этот период увеличились на 35,9%.



Доходы и расходы населения Украины в апреле-июне 2021 г.

апрель-июнь 2021г., млн. грн апрель-июнь 2021г. к апрелю-июню 2020г., % Доходы населения - всего 1 079 808 120,9 Заработная плата 511 839 125,6 Прибыль и смешанный доход 158 793 116,7 Доходы полученные от собственности 14 707 71,5 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 394 469 119,9 в том числе: социальная помощь 176 744 105,4 другие текущие трансферты 61 008 116,0 социальные трансферты в натуре 156 717 144,0 Расходы и сбережения населения – всего 1 079 808 120,9 Приобретение товаров и услуг 1 030 205 136,1 Доходы от собственности, оплаченные 11 882 106,0 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 124 266 137,8 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 92 463 130,7 взносы на социальное страхование 1 284 175,9 другие текущие трансферты 30 519 163,3 Накопление нефинансовых активов –13 717 x Прирост финансовых активов –72 828 x из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 26 389 53,9 сбережения в иностранной валюте 6 690 50,8 займы, полученные за исключением погашенных 7 088 x Расходы 1 166 353 135,9 Сбережения –86 545 x Располагаемый доход 786 943 115,2

Данные: Госстат



Структура доходов населения Украины в апреле-июне2021 года

апрель-июнь 2021, % апрель-июнь 2020, % Заработная плата 47.4 45.6 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 36.5 36.9 Прибыль и смешанный доход 14.7 15.2 Доходы от собственности, полученные 1.4 2.3

Данные: Госстат

Структура расходов и сбережений населения Украины в апреле-июне 2021 года

апрель-июнь 2021, % апрель-июнь 2020, % Приобретение товаров и услуг 95.4 84.7 Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 11.5 10.1 Доходы от собственности 1.1 1.3 Прирост накоплений -8.0 3.9

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .