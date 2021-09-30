Только 25% ФОПов сохранили докарантинный уровень доходов – опрос ЕБА

Карантинные ограничения не повлияли на уровень доходов только 17% представителей малого бизнеса, а 7% даже удалось увеличить доход. Данные представлены в опросе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Большинство представителей малого бизнеса - 48% - частично, но не полностью, восстановили уровень доходов до коронакризисного уровня. А 28% предпринимателей так и не смогли вернуться на уровень доходов 2019 года.

На вопрос, готов ли их бизнес к возможному локдауну осенью, только 34% предпринимателей ответили утвердительно, 41% признались, что не готовы к восстановлению жестких ограничений, и 25% не смогли определиться с ответом.

Почти половина респондентов - 48% - не будут обращаться за государственной помощью в случае усиления карантина. Лучшей поддержкой они считают невмешательство государства в дела их бизнеса.

Еще 18% говорят, что им помогло бы снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, 10% ожидают ускоренной диджитализации услуг и сервисов и контроль за тем, чтобы они реально работали.

Большинство опрошенных представителей малого бизнеса не участвовали в государственных программах "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Помощь работникам и ФОПам - 8000 грн".

Участвовали и получили помощь 21% респондентов, еще 15% подали заявки на получение помощи, но не получили ее. Остальные респонденты сообщили, что их КВЭДы не соответствовали условиям программ государственной помощи.

Опрос проводился с 18 августа по 20 сентября 2021 года среди аудитории проека Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 105 представителей малого бизнеса.

