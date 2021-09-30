Украина и Турция договорились о строительстве учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников

Украина и Турция подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведение обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в государственный бюджет.