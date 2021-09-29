Финансовые новости
- |
- 29.09.21
- |
- 18:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин расширил перечень офшорных зон
15:51 29.09.2021 |
Кабинет министров Украины внес изменения в перечень офшорных зон. Раздел "Карибский регион" дополнен юрисдикцией Синт-Мартен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 29 сентября.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "результатом принятия распоряжения будет обновление перечня офшорных зон, повышение эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
В документе также отмечается, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила перечень "юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения". Согласно отчету Секретариата ОЭСР, представленному министрам финансов стран Группы двадцати, к указанному перечню относятся Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского
|Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
|Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021 года
|Британия разрешит выращивать генетически отредактированные организмы. Это стало возможным после брексита
|Кабмин расширил перечень офшорных зон
|Розничные цены на бензин 29 сентября стабилизировались, автогаз дешевеет
|Цены на нефть 29 сентября замедлили снижение в ожидании статистики минэнерго США по запасам
|Минэнерго планирует пройти отопительный сезон за счет наращивания импорта угля и использования 14 из 15 энергоблоков АЭС – Галущенко
Это интересно
|Игры в Google Stadia на телевизоре теперь доступны через любой контроллер или смартфон
|Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 25 ETH
|Менее чем через год ситуация на рынке видеокарт и процессоров может улучшиться. Глава AMD высказалась о дефиците чипов
|Глава Microsoft назвал сорвавшуюся сделку по покупке TikTok «самой странной вещью, над которой он работал»
|Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
|Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров
|Roblox и музыкальные издатели урегулировали иск о нарушении авторских прав на 200 млн долларов