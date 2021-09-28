Средний размер субсидии в новом отопительном сезоне составит 2 тысячи гривен, – Минсоцполитики

Средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021/2022 годов составит около 2 тыс. грн.

Об этом на пресс-конференции сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

По словам главы министерства, по состоянию на сентябрь жилищная субсидия назначена уже почти 2,5 млн домохозяйств, из них автоматически - почти двум миллионам.

Лазебная отметила, что заявления от людей продолжают поступать и процесс назначения продолжается. Минсоцполитики ожидает, что в этом сезоне субсидии будут назначены для около 3 млн домохозяйств, как и в прошлом сезоне.

Министр напомнила, что в госбюджете на этот год на выплату субсидий предусмотрено 35,2 млрд грн, но в ближайшее время эта сумма будет увеличена еще на 12 млрд грн.

"На сегодня все заявки органов социальной защиты населения на выплату жилищных субсидий населению финансируются Минсоцполитики в полном объеме. Также в Верховной Раде находится законопроект, который предусматривает увеличение финансирования субсидий в этом году еще более чем на 12 млрд гривен", - сказала Лазебная.

Она отметила, что в случае повышения коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически.

"Никаких дополнительных заявлений или других документов от людей не требуется. Если же человек не получал субсидию, но из-за роста тарифов ему понадобилась такая помощь, он может обратиться за ней в любой момент. И субсидию назначат сразу в месяц обращения", - пояснила Лазебная.

Она также подчеркнула, что для жителей регионов, которые попадут в "красной зоны" вследствие распространения эпидемии COVID-19, автоматически на 50% будут увеличены нормы потребления основных коммунальных услуг при расчете субсидий.

Как сообщалось, по данным Минсоцплитики, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн.

В феврале субсидии были начислены для 2,73 млн семей, ее средний размер составил 1740,73 грн.

В январе субсидии начислили для 2,7 млн домохозяйств в среднем размере 2148,90 грн.