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Получение субсидии: автоматическую верификацию не прошли 200 тысяч домохозяйств
22:37 28.09.2021 |
Из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии, 200 тысяч субсидиантов не прошли автоматическую верификацию.
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время прес-конференции в Укринформе.
"200 тысяч, которые были неподтверждены, не прошли верификацию. После отопительного сезона у нас было 3 млн домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще там 400-500 тысяч должны все равно прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации", - рассказала Лазебная.
Она уточнила, что эти 200 тысяч домохозяйств не прошли верификацию именно из-за несоответствия критериям, дающим право на получение субсидии.
"Но опять же, это была автоматическая верификация. То есть органы соцзащиты передали (данные - ред.) в Минфин, это была сверка. ... Мы, кстати, постоянно проводили селекторы с органами социальной защиты: пожалуйста, у вас было столько-то субсидиантов в регионе, а стало меньше, и мы постоянно активизировали органы социальной защиты проверить дополнительно. И к людям всегда обращались: пожалуйста, обратитесь, покажите свои документы, если все хорошо, то идите на субсидию. То есть мы здесь за людей. И не (все - ред.) прошли верификацию, потому бывают разные ситуации, например, что-то не так было написано", - заметила министр.
Как сообщалось, ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что сейчас субсидия назначена уже почти 2,5 млн домохозяйствам, из которых автоматически - почти 2 миллионам.
В апреле правительство приняло решение, которым пересмотрены отдельные критерии предоставления жилищных субсидий для обеспечения адресного подхода при предоставлении государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств, в частности уточнены требования материального и имущественного характера при назначении жилищных субсидий в части: осуществления единоразовых дорогостоящих покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов и тому подобное.
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