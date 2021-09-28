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Из Украины в Китай отправился первый контейнерный поезд
22:32 28.09.2021 |
Первый грузовой контейнерный поезд из Украины в Китай отправился 28 сентября с киевской железнодорожной станции «Лиски».
Об этом сообщает корреспондент Укринформа с места события.
На станцию назначения поезд должен прибыть через 18 дней. Поезд Украина - Китай является частью международного грузового железнодорожного сообщения Китай - Европа. За 10 лет его существования по этому маршруту было отправлено более 50 тыс. поездов.
В мероприятии по случаю запуска поезда Украина - Китай приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Украине Фань Сяньжун, первый заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Шкураков, заместитель министра экономики Михаил Лев, глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин, глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, и. о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков и другие.
Как сообщалось, контейнерные поезда между Китаем и Украиной начали курсировать на регулярной основе в июле 2020 года. Всего с этого момента в Украину было отправлено 52 поезда. До сих пор контейнерные поезда курсировали только из Китая в Украину.
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