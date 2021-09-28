Задолженность по зарплате в Украине в августе 2021г сократилась на 0,8% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе 2021 года по сравнению с июлем уменьшилась на 0,8%, с начала года – увеличилась на 50,4% и к 1 сентября составила 3,929 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По ее данным, на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 гг., сумма задолженности по зарплате на эту же дату составила 158,4 млн грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по выплате зарплаты в августе-2021 года наблюдался в Черниговской (на 57,7%), Винницкой (на 34,1%), Волынской (на 11,55), Ивано-Франковской (на 9,1%, Кировоградской (на 8,4%), Черкасской (на 6,4%), Тернопольской (на 5,6%), Ривненской (на 3,6%), Днепропетровской (на 3,4%), Житомирской (на 3%) областях и в Киеве (на 5,7%).

При этом сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Луганской (на 39,4%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 13,3%), Хмельницкой (на 10,9%), Одесской (на 8,2%), Черновицкой (на 7,6%), Киевской (на 7,1%), Закарпатской (на 6,8%), Запорожской (на 4,9%), Херсонской (на 2,2%) и Николаевской (на 0,4%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в августе 2021 года задолженность по выплате зарплаты возросла в сфере финансовой и страховой деятельности - в 1,8 раза (до 4,133 млн грн), здравоохранении - на 21,1% (до 131,3 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания – на 14,6% (до 2,346 млн грн), искусства, спорта и отдыха - на 10,4% (до 1,955 млн грн), в строительстве – на 3,1% (до 87,471 млн грн ), в сфере операций с недвижимостью - на 2,3% (до 39,4 млн грн), оптовой и розничной торговли - на 1,8% (до 37, 352 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 1,7% (до 15,897 млн грн), административной деятельности – на 1,4% (до 17,359 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 1% (до 218,442 млн грн).

При этом в сфере предоставления других видов услуг задолженность по зарплате сократилась на 31,1% (до 2,920 млн грн), в образовании – на 17,2% (до 16,934 млн грн), в госуправлении и обороне – на 16,5% (до 5,468 млн грн), в сельском хозяйстве на - 11,3% (до 61,350 млн грн), в сфере профессиональной и научной деятельности – на 5,9% (до 310,227 млн грн), на предприятиях промышленности – на 0,9% (до 2,976 млрд грн).

Официальный курс на 28 сентября – 26,6556 грн./$1.