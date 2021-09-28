Реальная зарплата в Украине в августе 2021г возросла на 10,9% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года выросла на 10,9%, тогда как по сравнению с июлем текущего года она сократилась на 2,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе по сравнению с июлем-2021 снизилась на 2,4%, тогда как в годовом измерении выросла на 22,3%, составив 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Статведомство уточняет, что в июле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 345 грн, июне – 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе-2021 к августу-2020 наблюдался в Ривненской (на 26,5%), Хмельницкой (на 25%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 24,3%), Черкасской (на 24,2%), Херсонской (на 23,5%), Закарпатской (на 23,4%), Волынской (на 23,3%) и Сумской (на 23,1%) областях.

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 385 грн, самый низкий в Черновицкой области – 10 811 грн.

В августе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 57,3%, искусства, спорта и развлечений – на 30,3%, в здравоохранении – на 28,4%, в сельском хозяйстве – на 28,3%, образовании – на 27,4%, в сфере госуправления и обороны – на 26,2%, информации и телекоммуникаций – на 25,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 23,4%, в сфере операций с недвижимостью – на 22,1%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 20,8%, в финансовой и страховой деятельности – на 19,5%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 19,3%, в строительстве – на 18,6%, на предприятиях промышленности – на 16,5%, деятельность в сфере административного обслуживания – на 12,8%, в сфере предоставления других видов услуг – на 9,7%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.