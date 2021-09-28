Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022г будет 3 тыс. грн - Лазебная

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет менее 3 тыс. грн", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Кроме того, министр отметила, что в настоящее время идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены восстановить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления.