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Кадровые ротации в правительстве запланированы на первую декаду октября - Арахамия
Кадровые ротации в Кабинете министров Украины произойдут в первой декаде октября, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Кадровые изменения (в правительстве - ИФ) стоят (на повестке дня - ИФ). Более того, я их анонсировал к концу сентября. Чуть-чуть мы задерживаемся. Условно - это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце эти вопросы обсуждать будем, в том числе. И как раз, я думаю, по приезду будут, плюс-минус, уже анонсированы кандидаты", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.
Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".
Ранее спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этомт выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.
Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и планы законопроектных работ.
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