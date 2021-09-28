Финансовые новости
- |
- 28.09.21
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Почти 100% прямых инвестиций в Украину за последний квартал поступило из стран ЕС
15:53 28.09.2021 |
Прямые инвестиции в Украину за второй квартал 2021 года составили 1 349,5 млн долларов. Почти 100% инвестиций (1 337,0 млн долларов) поступило из стран Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, больше всего ПИИ поступило из Нидерландов-922,8 млн долларов и Германии - 242,9 млн долларов.
В то же время инвесторы из Швейцарии изъяли 112,7 млн долларов инвестиций, с Кипра - 83,0 млн долларов, из Российской Федерации - 9,4 млн долларов.
Напомним, накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
|Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
|Средний размер субсидии в новом отопительном сезоне составит 2 тысячи гривен, – Минсоцполитики
|Получение субсидии: автоматическую верификацию не прошли 200 тысяч домохозяйств
|Из Украины в Китай отправился первый контейнерный поезд
|Минфин увеличил продажи ОВГЗ в 2,6 раза при небольшом повышении ставок
|Задолженность по зарплате в Украине в августе 2021г сократилась на 0,8% - Госстат
Это интересно
|Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год
|Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде
|Volkswagen построит в Китае завод по выпуску тяговых аккумуляторов
|Илон Маск выразил готовность расширять бизнес в Китае и вкладывать деньги в экономику страны
|BMW считает, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров
|Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
|Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности