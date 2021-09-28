В Украине сократилось количество крупных налогоплательщиков, – Госналоговая

Государственная налоговая служба Украины утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год и закрепила крупных плательщиков налогов за межрегиональными управлениями Госналоговой по работе с крупными плательщиками налогов.

Об этом говорится в сообщении Госналоговой.

Как сообщается, в реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год включен 1 341 плательщик.

По сравнению с реестром на 2021 год количество предприятий сократилось на 30 плательщиков. Это связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2021 года Государственная налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4%, или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.