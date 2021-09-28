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Во ІІ квартале количество занятого населения увеличилось на 2,6% - Минэкономики
21:31 27.09.2021 |
По итогам ІІ квартала количество занятого населения в возрасте 15-70 лет увеличилось на 2,6% по сравнению с I кварталом 2021 года, до 15,8 млн человек.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"По итогам ІІ кв. 2021 года на рынке труда наблюдается положительная динамика. Так, по данным Госкомстата, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с I кварталом 2021 года увеличилось на 2,6%, и составило 15,8 млн. В то же время уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет снизился до 9,3% (I кв. 2021 года - 10,5%)", - говорится в сообщении.
В министерстве считают, что положительные изменения являются ответом на оживление экономической активности, улучшение деловых ожиданий производителей, рост реальной заработной платы, активизации процессов трудовой миграции в мире, а также введение ряда инициатив правительства для сохранения и создания новых рабочих мест. В частности, положительное влияние на увеличение количества официально трудоустроенных людей имела правительственная кампания, направленная на снижение уровня незадекларированного труда.
Кампания состояла из двух этапов: с 1 января по 30 июня 2021 года проходила информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда, а с 1 июля началась инспекционная кампания среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда. С начала года было проведено 6 795 инспекционных посещений по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, в ходе которых обнаружено почти 17,3 тыс. работников, которые работали без оформления трудового договора и почти 1,5 тыс. работников с подменой трудовых договоров другими видами договоров.
Как сообщал Укринформ, количество зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 24 июня 2021 года составляло 354 тыс. человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем по состоянию на 1 января.
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