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Транспортные предприятия Украины за 8 мес. 2021 г. увеличили перевозку грузов на 4,3% - Госстат
17:32 27.09.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 398,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,5% - до 188,4 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-августе 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 201,7 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем в январе-августе 2020 года. Автомобильным было перевезено 141,7 млн тонн (+18,6%), водным – 3,2 млн тонн (-3,1%), трубопроводным – 51,8 млн тонн (-17,4%), авиационным – 0,1 млн тонн (+1,3%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2021 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-августу 2020 года
|млн т
|в % к январю-августу 2020 года
|Транспорт всего
|188397,4
|101,5
|398,5
|104,3
|железнодорожный
|115954,4
|102,6
|201,7
|102,6
|автомобильный
|29844,0
|109,2
|141,7
|118,6
|водный
|1907,1
|100,6
|3,2
|96,9
|трубопроводный
|40479,7
|93,6
|51,8
|82,6
|авиационный
|212,2
|106,2
|0,1
|101,3
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