Транспортные предприятия Украины за 8 мес. 2021 г. увеличили перевозку грузов на 4,3% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 398,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,5% - до 188,4 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-августе 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 201,7 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем в январе-августе 2020 года. Автомобильным было перевезено 141,7 млн тонн (+18,6%), водным – 3,2 млн тонн (-3,1%), трубопроводным – 51,8 млн тонн (-17,4%), авиационным – 0,1 млн тонн (+1,3%).

Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2021 года: