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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Транспортные предприятия Украины за 8 мес. 2021 г. увеличили перевозку грузов на 4,3% - Госстат

 

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-августе 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 398,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее информации, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 1,5% - до 188,4 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-августе 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 201,7 млн тонн грузов, что на 2,6% больше, чем в январе-августе 2020 года. Автомобильным было перевезено 141,7 млн тонн (+18,6%), водным – 3,2 млн тонн (-3,1%), трубопроводным – 51,8 млн тонн (-17,4%), авиационным – 0,1 млн тонн (+1,3%).

Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2021 года:

  Грузооборот Перевезено грузов
млн ткм в % к январю-августу 2020 года млн т в % к январю-августу 2020 года
Транспорт всего 188397,4 101,5 398,5 104,3
железнодорожный 115954,4 102,6 201,7 102,6
автомобильный 29844,0 109,2 141,7 118,6
водный 1907,1 100,6 3,2 96,9
трубопроводный 40479,7 93,6 51,8 82,6
авиационный 212,2 106,2 0,1 101,3
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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