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За январь-август дефицит Пенсионного фонда достиг более 12 миллиардов — это максимум за этот год
11:47 27.09.2021 |
По результатам 8 месяцев сверхплановый дефицит Пенсионного фонда, финансируемой за счет ссуд ЕКС достиг за восемь месяцев 2021 года 12,1 млрд грн - это максимум за этот год.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
В то же время если сравнивать с 2020 годом, то настоящий дефицит является меньшим. Так в прошлом году рекорд был в ноябре, тогда ПФ задолжал 18,5 млрд грн, а в августе его показатели были на уровне 16.0 млрд грн.
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